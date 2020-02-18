В Эстонии осудили РФ из-за обострения на Донбассе: нарушает Минские соглашения

Страна намерена поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о нарушении Россией Минских соглашений из-за обстрела боевиками позиций украинских военнослужащих вблизи Золотого.

Читайте такжеАтака российских боевиков на Донбассе: как отреагировали украинские политики (видео)Об этом он написал в Twitter.

«Самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже», – отметил Рейнсалу.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.