Сытник рассказал об отношениях НАБУ и прокуратуры после отставки Луценко и о примирении с Холодницким (видео)

Как отметил глава НАБУ, в руководстве САП произошли изменения, которые изменили коммуникацию между ведомствами.

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал, как изменились отношения ведомства и Генпрокуратуры после отставки генпрокурора Юрия Луценко.

«Как раз недавно задавали такой вопрос, были ли у вас конфликты с органами. Я не помню, начиная с сентября 2019 года, чтобы была хоть одна публикация, которая бы говорила о том, что есть какое-то противостояние с Генеральной прокуратурой. Я не говорю, что сейчас стали такие отношения прямо более, чем рабочие. Это нормальные рабочие отношения, основанные на законе и на праве», — отметил Сытник в эфире Радио НВ.

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Также Артем Сытник рассказал об отношениях с руководителем САП Назаром Холодницким. Как отметил глава НАБУ, в руководстве САП произошли изменения, которые изменили коммуникацию между ведомствами.

«Конечно, я не могу сказать сейчас, что есть полное согласие между детективами и прокурорами в рабочих вопросах, но его, наверное, и не может быть, потому что это всегда рабочая дискуссия, это есть во всех странах мира. Всегда детектив хочет больше, прокурор хочет убедительные доказательства для того, чтобы это дело должным образом представлять в суде. Поэтому я не хотел бы называть это примирением, но сейчас есть какое-то конструктивное сотрудничество», — отметил Сытник.

По его словам, этому также способствует изменение отношений с новым генеральным прокурором и Генеральной прокуратурой.

Напомним, в 2018 году НАБУ установило прослушивание в аквариуме в кабинете Холодницкого. Глава САП обнаружил его в марте прошлого года, и с тех пор его ведомство чуть ли не открыто конфликтовало с НАБУ.