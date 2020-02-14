"Есть лишь вопрос тактического времени": в Минобороны заверили, что Украина двигается в НАТО

По словам министра, вопрос в том, как Украина построит план.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк уверяет, что государство следует в НАТО.

Об этом он сказал в интервью DW.

По словам главы оборонного ведомства, Украина две недели назад обновила заявку на партнерство с расширенными возможностями.

"Заявка будет рассматриваться в октябре. Сейчас мы проводим переговоры со странами-членами альянса, чтобы они поддержали эту заявку. У нас есть совершенно четкое направление - вступление в НАТО. Эту позицию представляет правительство Украины, я - как министр обороны, министерство иностранных дел, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Мы идем в НАТО. Точка. Есть только вопросы тактического плана. Каким образом мы построим план. Сейчас мы делаем фокус на партнерстве с расширенными возможностями. План действий относительно членства так же стоит на повестке дня. Мы уже заручились поддержкой многих стран НАТО. С некоторыми еще работаем", - сказал он.

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Министр отметил, в украинской армии будут введены около полторы сотни стандартов НАТО. "В этом году мы должны согласовать стандарты верхнего уровня, которые касаются управления вооруженными силами", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Загороднюк заявляет, что разведение сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе не рассматривается, потому что оно будет отвлекать от выполнения Минских соглашений.