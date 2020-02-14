Загороднюк: разведение по всей линии разграничения не рассматривается

Министр обороны заявляет, что сейчас ведутся переговоры о следующих трех точках разведения сил.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что разведение сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе не рассматривается, поскольку оно будет отвлекать от выполнения Минских соглашений.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle, сообщает Минобороны.

На вопрос, контролируемая ли ситуация в точках разведения сил, Загороднюк отметил, что она контролируется по всей линии столкновения.

"Очень напряженная, но контролируемая. Мы сейчас ведем переговоры о следующих трех точках разведения сил", - заметил министр.

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Отвечая на вопрос, какие это должны быть точки, Загороднюк отметил: "Давайте мы это озвучим, когда этот вопрос будет согласован. На это будет свое время".

"Главное, что нужно понимать - любая точка разведения имеет свою гуманитарную составляющую. Именно в этом смысл разведения. То есть, например, может идти речь об объекте критической инфраструктуры, вокруг которого должно быть разведение, чтобы не подвергать его угрозам. Или это переходы или переезды, чтобы население могло пересекать линию разграничения безопасно", - пояснил чиновник.

Кроме того, на вопрос, рассматривается ли разведение сил по всей линии столкновения, Загороднюк отметил: "Мы изучали все риски и пока наша позиция четкая: разведение по всей линии не рассматривается. Потому что оно займет чрезвычайно долгое время".

"Мы уже провели три разведения. Это очень хлопотная процедура, одно за другим должно быть проведено много мероприятий. Разведение по всей линии будет очень долгим и трудным с логистической точки зрения. Оно будет отвлекать нас от выполнения Минских соглашений. Ведь в Минских соглашениях четко записано, что иностранные войска и иностранные формирования должны разоружиться и выйти из Украины. Если разведение продлится несколько лет, это будет противоречить сути Минских соглашений", - добавил глава оборонного ведомства.

Как сообщал УНИАН, ранее Загороднюк заявлял, что украинское войско присоединится к миссии НАТО в Ираке.