Суд продлил домашний арест Грымчаку

Под домашним арестом он будет находиться как минимум до апреля.

Высший антикоррупционный суд Украины продлил срок меры пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Сегодня, 13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Грымчаку также продлили срок действия возложенных обязанностей на два месяца - до 13 апреля 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 14 августа 2019 года правоохранители задержали Грымчака и его "помощника" Игоря Овдиенко во время получения 480 тыс. долларов взятки. По данным следствия, в общей сложности задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и Овдиенко было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

8 октября Печерский районный суд Киева продлил его содержание под стражей до 14 ноября. В конце октября Грымчаку и Овдиенко изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2) УК Украины.

14 ноября Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшему заместителю министра Грымчаку.

20 декабря судья Высшего антикоррупционного суд уменьшил в три раза сумму залога Грымчаку.

30 января Грымчака выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.