Экс-замминистра Грымчака выпустили из СИЗО

Меру пресечения для Юрия Грымчака изменили на круглосуточный домашний арест.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак вышел на свободу.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник на странице в Facebook. "Дело Грымчака. Наконец-то Юрий Николаевич на свободе", - написал он.

Адвокат Мельник в комментарии УНИАН уточнил, что решение об изменении Грымчаку меры пресечения на круглосуточный домашний арест принял Высший антикоррупционный суд.

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"Сторона защиты подала ходатайство об изменении меры пресечения на любую, не предусматривающую содержания под стражей. Суд удовлетворил", - отметил он.

Мельник также опубликовал в Facebook постановление ВАКС, в котором говорится, что под домашним арестом Грымчак будет находиться по месту жительства в Киеве до 14 февраля и будет носить электронный браслет.

Кроме того, согласно постановлению, на него возлагается обязанность сдать загранпаспорт и другие документы для выезда за границу, а также прибывать к детективу, прокурору или в суд по первому вызову и требованию.

Супруга бывшего чиновника Юлия Грымчак также подтвердила эту информацию.

"Сегодня в судебном заседании рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Грымчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широкая изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест", - заявила адвокат Татьяна Матяш в комментарии Украинской правде.

Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его "помощника" Игоря Овдиенко при получении 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, в общем задержанные вымогали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

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15 августа Грымчаку и Овдиенко было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

8 октября Печерский районный суд Киева продлил его содержание под стражей до 14 ноября. В конце октября Грымчаку и Овдиенко изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2) УК Украины.

14 ноября Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего заместителя министра Грымчака.

20 декабря судья Высшего антикоррупционного суда уменьшил в три раза сумму залога Грымчаку.