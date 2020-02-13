Против следователей по делам Майдана открыто 20 производств по заявлениям соратников Януковича – прокурор

Следователи отдельного подразделения Государственного бюро расследований для расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, не расследуют дело в отношении так называемого «государственного переворота».

Против следователей, которые расследуют дела Майдана, открыто 20 уголовных производств по заявлениям чиновников времен экс-президента Виктора Януковича.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил прокурор Алексей Донской.

Он уточнил, что это производство по заявлениям бывших вице-спикера парламента Игоря Калетника, главы МВД Александра Захарченко, заместителя министра юстиции Владимира Богатыря.

«Всего есть около 20 уголовных производств. Но необходимо заметить, что на этапе внесения сведений в ЕРДР поводы и основания, изложенные заявителем, не проверяются. Есть заявление – обязаны расследовать. Даже были случаи, когда отказывали во внесении в ЕРДР, а в дальнейшем заявители оспаривали это в суде, и суд уже обязывал внести», - сказал Донской.

В то же время он добавил, что в последнее время правоохранители не регистрировали новые производства по заявлениям бывших чиновников против следователей.

Также Донской отметил, что следователи отдельного подразделения Государственного бюро расследований для расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, не расследуют дело в отношении так называемого «государственного переворота».