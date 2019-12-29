Прокурор Донской прокомментировал смену группы прокуроров по делу экс- «беркутовцев»

Донской отметил, что смена прокуроров стала для него неожиданностью, и не исключил, что это связано с будущим обменом удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Прокурор Генеральной прокуратуры Алексей Донской прокомментировал смену группы прокуроров по делу экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после объявления перерыва в судебном заседании по апелляционному обжалованию мер пресечения экс-«беркутовцам».

«Я в этом деле с лета 2014 года ... Для нас это стало полной неожиданностью. Меня и раньше отстраняли от дел, это было во времена Кучмы. Но так, чтобы в судебном заседании было подано постановление о смене группы прокуроров - это у меня впервые в жизни», - заявил он.

Донской отметил, что для смены прокуроров по делу есть исчерпывающий перечень оснований, четко выписанный в Уголовном процессуальном кодексе. «Это может быть болезнь прокурора, его увольнение, невозможность по другим причинам исполнения обязанностей или неэффективное осуществление им поддержки государственного обвинения», - заявил он.

Прокурор отметил, что сомневается в том, действительно ли соответствующее постановление выносилось генпрокурором. «Там есть существенные ошибки и по номерам уголовных производств, и по квалификации. Пока я не получил от руководства ГПУ ни подтверждения, ни опровержения, что такое постановление действительно выносилось», - добавил он.

«До настоящего времени мы не понимаем наш статус в этом производстве», - отметил он.

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Комментируя информацию о том, что обвиняемых экс-«беркутовцев» готовят на обмен, и о том, что им готовится изменение меры пресечения, и отвечая на вопрос, к нему обращалось руководство ГПУ по этому поводу, Донской сказал: «Такую информацию мы также получали, но наша позиция была категорически неизменной: вопрос обменов - это вопрос политический, прокуратура не может быть вовлечена в решение политических вопросов».

«В Уголовном кодексе нет такого основания как «обмен» для изменения меры пресечения, и мы не можем идти навстречу кому-либо и каким-либо политическим обстоятельствам для этого. Есть обоснованность обвинения и риск - это исключительные обстоятельства, учитываемые при избрании или изменении меры пресечения», - отметил Донской.

Отвечая на вопрос, согласились ли новые прокуроры на то, на что он не согласился, Донской сказал: «Я так понимаю, что да, иначе я не понимаю оснований для смены (группы прокуроров - УНИАН)».

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

23 декабря «Громадське» со ссылкой на два источника сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле людей 20 февраля 2014 года.

24 декабря адвокат Валентин Рыбин утверждал, что 23 декабря все пять экс-«беркутовцев» были включены украинской стороной в список на обмен, а на следующий день утром украинская сторона передумала.

В свою очередь адвокат Стефан Решко назвал мифом информацию о якобы запланированном обмене экс- «беркутовцев».

Сегодня, 27 декабря, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцам», троим из которых Святошинский райсуд продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашним арестом.

Во время судебного заседания генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров по этому делу.

По данным российских СМИ, обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» планируется 29 декабря.