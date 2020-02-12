Война на Донбассе и регионы: Ермак рассказал о направлениях деятельности на новой должности

Накануне президент уволил Андрея Богдана с должности руководителя ОПУ и назначил на эту должность Андрея Ермака.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал о направлениях своей деятельности на этом посту.

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Как передает корреспондент УНИАН, Ермак на брифинге сказал: "Что касается направлений работы, которые я вижу. Во-первых, я не оставлю те направления, которыми я занимался в последнее время. Безусловно, сегодня для президента, для Офиса президента одним из приоритетов является и всегда будет прекращение войны на Донбассе в интересах Украина. Поэтому это направление остается приоритетным. Внешнеполитические и внешние направления, безусловно, останутся в моем внимании, и я буду заботиться о них тоже. Я считаю, что сегодня Украина находится в ТОПе мирового внимания, и мы не можем терять этот шанс, и необходимо сделать все, чтобы сегодня внимание и интерес, которые мы имеем ... давал нам конкретные результаты".

Еще одним важным направлением своей деятельности Ермак назвал региональную политику.

"Мы будем еще более эффективно работать на местах с губернаторами", - подчеркнул он.

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Кроме того, по словам руководителя ОПУ, еще одно направление заключается в том, чтобы Украина "стала сегодня инвестиционной Меккой".

"Мы имеем конкретные шаги, программы, как это сделать. Это задание получили наши губернаторы, этим занимается правительство, все, кто вовлечен в инвестиционный климат", - отметил Ермак.

Он также отметил, что ОПУ должен стать "экспертным офисом президента Украины, где сегодня будут сконцентрированы лучшие кадры, самые профессиональные, которые помогут президенту выполнять его функцию и достигать результатов во всех направлениях его деятельности".

Как сообщал УНИАН, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя ОПУ и назначил на эту должность Ермака.