Министр озвучила в ООН приоритеты украинского правительства в соцсфере: борьба с бедностью и диджитализация

Что касается цифровизации, то уже скоро наряду с имеющимися сервисами вроде "Социальная община" и "еМалятко" в Украине заработает электронный больничный, Е-пенсия и Е-social.

Министр социальной политики Юлия Соколовская во время выступления на заседании 58-й сессии Комиссии ООН по социальному развитию, прошедшем на днях в Нью-Йорке, презентовала приоритеты украинского правительства в социальной сфере.

Об этом сообщила пресс-служба правительственного портала. "Основным приоритетом в социальной сфере на ближайшие годы является борьба с бедностью, социальная инклюзия, равноправие мужчин и женщин, а также диджитализация", - подчеркнула Соколовская во время своего выступления.

По ее словам, это именно те задачи, которые глобально закреплены ООН и которые мы стремимся достичь в Украине - 30 сентября прошлого года соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

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"У нас есть два пути противодействия современным вызовам в социальной сфере: продвижение прав человека, которое будет базироваться на политике антидискриминации, равных возможностей и доступности социальных услуг, а также борьбе с бедностью, заключающейся в повышении стандартов жизни и увеличении доходов населения", - отметила глава Минсоцполитики.

Соколовская также акцентировала внимание на важности поддержки ответственного отцовства - именно поэтому с 1 сентября 2018 года Минсоцполитики обеспечило "пакетами малыша" 379 тыс. 205 детей, а для почти 8 тыс. молодых родителей предоставлена услуга "муниципальной няни".

Кроме того, введена электронная трудовая книжка, электронный кабинет Пенсионного фонда, а также пенсионный калькулятор. Если в 2017 году средний размер пенсии в Украине составил 1828 грн=$68, то на 1 января 2020 года этот показатель составил уже 3083 грн=$123.

Что касается равенства прав мужчин и женщин, то за 2019 год Украина поднялась на 6 позиций в рейтинге GLOBAL GENDER GAP INDEX и сейчас занимает 59 место из 153 стран мира. Доля женщин в украинской политике также значительно выросла: с 3,5% в 1991 году до 20,5% в Верховной Раде нынешнего созыва.

"Мы активно работаем над развитием социальных услуг и с введением в строй в этом году нового закона "О социальных услугах" усиливаем это направление. Мы вводим 17 базовых социальных услуг, усилим доступность и инклюзивность для детей, лиц с инвалидностью и людей преклонного возраста", - отметила министр.

Что касается цифровизации, то уже скоро наряду с имеющимися сервисами вроде "Социальная община" и "еМалятко" в Украине заработает электронный больничный, Е-пенсия и Е-social.