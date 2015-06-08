"Большая семерка": Энергетика не должна использоваться как средство политического принуждения

Лидеры стран "Большой семерки" заявляют о недопустимости использования энергоносителей как средства политического давления и выражают поддержку Украине в реформировании энергетического сектора экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в декларации по результатам саммита G7.

„Мы подтверждаем поддержку Украине и других уязвимых стран в их усилиях по реформированию и либерализации своих энергетических систем и подчеркиваем, что энергетика не должна использоваться как средство политического принуждения или угроза безопасности. Мы приветствуем намерение правительства Украины снизить энергетические субсидии и инвестировать в программы энергоэффективности”, - отмечается в декларации.

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Лидеры стран «Большой семерки» также отметили, что намерены продолжать работу по оценке уязвимости энергетических систем.

„Кроме того, мы будем работать на укрепление устойчивости и гибкости газовых рынков... Мы рассматриваем диверсификацию как основной элемент энергетической безопасности. Мы будем укреплять сотрудничество в области энергоэффективности и начнем новые совместные мероприятия, направленные на повышение кибербезопасности энергетического сектора”, - отмечается в декларации.

В документе отмечается, что государства „Большой семерки” будут работать совместно, а также с другими заинтересованными странами, в вопросе усиления общей координации и прозрачности исследований и разработок в сфере энергетики, „подчеркивая важность возобновляемых источников энергии и других технологий с низким содержанием углерода”.

„Мы просим наших министров продвигать эти инициативы и доложить нам в 2016 году”, - говорится в документе.