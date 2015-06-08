МИД: У постсоветской Украины не было шанса на евроатлантическую интеграцию, но сейчас он появился

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что украинский сектор безопасности и обороны должен достичь стандартов НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Межпарламентского совета Украина - НАТО.

По словам Климкина, Украина должна осуществить ряд демократических европейских реформ для того, чтобы еще раз подтвердить свое стремление к вступлению в евроатлантическое пространство.

«Мы очень часто слышим, где-то читаем, порой дискутируем тезис: когда и при каких условиях Украина может стать членом НАТО? Этому можно посвятить много часов. Нужно честно сказать, что сегодня у НАТО нет четкого и однозначного консенсуса относительно вступления Украины. Но я подчеркиваю: не о перспективах, а о том, где мы находимся сейчас», - сказал министр и добавил, что для того, чтобы достичь консенсуса, необходимо идти путем реформ.

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Как отметил Климкин, олигархическая и постсоветская Украина никогда не имела шанса на успешную евроатлантическую интеграцию, но сейчас она этот шанс получила и должна его использовать.

Министр подчеркнул, что развитие сотрудничества с НАТО для Украины является критическим. «Абсолютно критической в смысле содействия реформе секторов Украины по вопросам обороны и безопасности», - подчеркнул Климкин.

По словам министра, год тому назад состояние украинских Вооруженных сил, сектора безопасности было таким, что не позволяло защищать страну, а за год был достигнут «фантастический прогресс».

«Теперь мы начали очень сконцентрированную работу над тем, чтобы наш сектор безопасности и обороны достиг реальных критериев и стандартов НАТО», - сказал Климкин.