Глава МИД Украины заявил, что Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона «Об образовании» после принятия закона «О среднем образовании».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассчитывает, что Венгрия разблокирует заседание Комиссии Украина - НАТО на высшем уровне.

Читайте такжеГлава МИД Венгрии хочет сделать Закарпатья историей успеха

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, Пристайко провел встречу с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

В частности, стороны обсудили весь спектр вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений, в том числе имплементации закона Украины «Об образовании» и вопросы национального меньшинства.

При этом утверждается, что Сийярто подчеркнул заинтересованность Венгрии в улучшении двусторонних отношений с Украиной и активизации экономического сотрудничества.

В свою очередь, Пристайко отметил, что с принятием 16 января Закона «О среднем образовании» Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона «Об образовании» и рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО на высшем уровне.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля в Киеве Сийярто заявил, что Венгрия предлагает не увеличивать не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, кака предусмотрено новым законом о среднем образовании.

В то же время, в Министерстве образования и науки Украины рассказали детали двух предложений, которые сделала Венгрия относительно образовательного процесса для венгерского национального меньшинства на Закарпатье.

Сийярто во время встречи предложил рассмотреть две возможности, которые могли бы, по его мнению, обеспечить лучшие условия для изучения родного языка для венгерской общины: приравнять венгерский язык к языку коренного народа, увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".

Относительно увеличения количества часов на изучение украинского языка без уменьшения количества изучаемых предметов на венгерском, министр образования и науки Анна Новосад отметила, что Украина не может заставить учиться детей в течение семи дней в неделю. Именно к такому результату, по ее мнению, может привести такая инициатива.

Что касается признания венгерского меньшинства коренным народом, то, по убеждению Новосад, это политический вопрос. "Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит основные заложенные принципы. Коренные народы сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурного и языкового наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - отметила Новосад.