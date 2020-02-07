Венгрия внесла новые предложения по украинскому закону об образовании

Будапешт против увеличения количества уроков на украинском для венгров Закарпатья.

Венгрия сделала украинской стороне два предложения по закону об образовании.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РБК-Украина.

По его словам, министра образованию Украины Анну Новосад попросили рассмотреть эти предложения, а также принять представителей союза педагогов Закарпатья.

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"Я считаю, что украинские и венгерские цели могут быть достигнуты. Чтобы венгры, проживающие в Украине, изучали государственный язык без того, чтобы количество предметов на украинском языке повышалось. Мы поможем сделать преподавание украинского языка венграм Закарпатья эффективнее. Изучение языка на очень высоком уровне и одновременно владение и использование родного языка в области обучения - это две цели которые можно одновременно достичь. Об этом мы сделали предложения", - заявил Сийярто.

Напомним, ранее Венгрия назвала условие разблокировки интеграции Украины в НАТО. В частности, Будапешт полагает, что Украина должна изменить закон об образовании согласно рекомендациям Венецианской комиссии.