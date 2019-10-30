Орбан поставил условие для разблокирования совместной декларации НАТО по Украине

Премьер-министр Венгрии выразил надежду на новое руководство в Украине и на «новые положительные возможности».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что декларация НАТО в отношении Украины приостановлена Венгрией до внесения туда гарантий венгерскому меньшинству.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Вето – это очень сильное выражение, мы рекомендовали рассмотреть это заявление (НАТО - УНИАН) вторично. Я думаю, что еще идет дискуссия, и обсуждение не завершилось», - сказал Орбан.

По его словам, Венгрия как член НАТО хотела бы решить ситуацию, «когда венгерское меньшинство в Закарпатском регионе страдает от дискриминации и живет под угрозой».

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При этом премьер-министр Венгрии утверждает, что венгерское нацменьшинство «очень часто подвергается физическому насилию».

«Венгерская сторона предлагает следующие: раз мы одобряем такой документ, то хотелось бы в этом документе получить гарантию украинской стороны, что они будут придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии», - отметил Орбан.

Он считает, без этого НАТО не может принять декларацию, поскольку нарушаются права человека.

Орбан подчеркнул, что это вопрос двухсторонних отношений Венгрии и Украины и не надо его рассматривать «в венгерско-российском контексте», поскольку Будапешт отстаивает свои национальные интересы.

«Мы надеемся, что ситуация (с Украиной) улучшится со временем. Я думаю, что это не преувеличение, если я скажу, что предыдущее правительство Украины проводило противовенгерскую политику, сейчас в Украине новое руководство, и мы надеемся на новые положительные возможности», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Венгрия заблокировала совместную декларацию Североатлантического совета Организации Североатлантического договора (НАТО) в отношении Украины.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на Евроазиатском форуме в Будапеште, что его страна заветировала совместную декларацию послов НАТО в отношении Украины, поскольку документ не обязывал официальный Киев вернуть права этническому венгерскому меньшинству на Закарпатье, которых оно «было лишено».

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«Венгрия не была готова пожертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов", - сказал Сийярто.

При этом Венгрия направляла несколько предложений о внесении поправок в декларацию, в которых говорилось о том, что Украина должна выполнять свои обязательства в отношении меньшинства в соответствии с международным правом. Несколько предложений основывались на принципах Совета Европы и ООН.

Однако, поскольку эти предложения были отклонены, Сийярто сказал: «У нас не было другого выбора, чем ветировать декларацию».

По мнению Сийярто, в декларации, по меньшей мере, должно было содержаться упоминание о лишении прав меньшинства одного из членов НАТО. Кроме того, он заявил, что такой документ должен содержать положения о восстановлении таких прав.