Яценюк с Яресько на следующей неделе полетят в США

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Премьера будет сопровождать министр финансов Украины Наталия Яресько, говорится в сообщении.

В рамках визита предусматриваются встречи с руководством Соединенных Штатов, американского Конгресса и его политическими лидерами, руководителями Государственного департамента и финансового и энергетического блока правительства США. Украинская делегация проведет переговоры с руководством Международного валютного фонда.

Состоится встреча Яценюка с представителями украинской общины. Премьер-министр Украины выступит на глобальном форуме Американского еврейского комитета (АЕК).

Согласно сообщению, экономическая и финансовая составляющая запланированных переговоров будет касаться актуальных вопросов сотрудничества с МВФ и другими международными институтами и поощрения дальнейшей поддержки Украины со стороны ее партнеров. Среди прочего, речь пойдет о подготовке к украинско-американской инвестиционной конференции, запланированной на 13 июля 2015 года в Вашингтоне.

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Политическая повестка дня переговоров будет включать вопросы усиления международной солидарности вокруг территориальной целостности и безопасности Украины, отмечается в сообщении.