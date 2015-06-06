В Харькове суд запретил активистам "Свободы" проводить шествие в центре города

В Харькове суд запретил активистам ВО "Свобода" сегодня, 6 июня, проводить шествие в центре города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя директора юридического департамента Вячеслава Басараба, соответствующее решение вчера, 5 июня, принял Харьковский окружной административный суд.

По его данным, суд удовлетворил иск горсовета частично, а именно: запретил шествие по улице Сумской, но разрешил сбор участников акции на площади Свободы (против чего также выступали городские власти) и дал разрешение на проведение митинга на площади Конституции, претензий к проведению которого горсовет не имел.

Как сообщал УНИАН, в связи с угрозой безопасности городские власти выступили против проведения Харьковской облорганизацией ВО «Свобода» шествия от площади Свободы до пл. Конституции. Соответствующее решение было принято 5 июня на заседании согласительной комиссии Харьковского горисполкома, в ходе которого заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил, что в городской совет поступили официальные письма СБУ и МВД с информацией о том, что в Харькове действуют организации, которые намерены дестабилизировать обстановку в городе, и поэтому во время шествия возможны провокации и теракты.