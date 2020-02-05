Оккупанты обвинили крымчанина Приходько в планировании взрыва в консульстве РФ

Проукраинского активиста задержали в оккупированном Крыму в октябре прошлого года.

Схваченного российскими силовиками в Крыму украинца Олега Приходько обвинили в планировании взрыва в здании генконсульства России во Львове.

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Об этом сообщает “Крым.Реалии” со ссылкой на адвоката Приходько Назима Шейхмамбетова. Таким образом Приходько вменяют еще один эпизод обвинения по статье ч.1 ст 205 УК РФ(подготовка террористического акта).

«Сегодня во время ознакомления с материалами, которые следователь приобщил сегодня в суде, в обосновании своего ходатайства о продлении меры пресечения Олегу Приходько нам стало известно, что Олегу Аркадьевичу вменяют еще один эпизод обвинения по 205 статье. Следствие утверждает, что он якобы планировал взорвать здание генерального консульства России в городе Львов. То есть у Олега Аркадьевича не появляется новой статьи, а появляется новый эпизод обвинения», – рассказал Шейхмамбетов.

Крымчанина Олега Приходько задержали в оккупированном Крыму 10 октября 2019 года. Российская ФСБ предъявила ему обвинения в подготовке к террористическому акту и в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Ранее проукраинского активиста задерживали в 2016 году - за украинские номерные знаки на автомобиле.

В отношении Приходько оккупанты открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 (подготовка террористического акта) и ч. 1 ст. 223-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переработка или ремонт взрывных устройств) УК РФ.

По решению подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Приходько удерживается в СИЗО до 10 февраля 2020 года.