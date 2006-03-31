Племянник Ющенко видит себя c Тимошенко

Блок “Наша Украина” начал переговорный процесс по созданию коалиции в регионах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, в частности, по словам председателя Ивано-Франковской областной организации “Нашей Украины” Зиновия ШКУТЯКА, “мы - за помаранчевую коалицию. Но при одном условии: кандидат в премьеры должен официально заявить, что никогда, ни при каких условиях не будет претендовать на президентское кресло, если Виктор ЮЩЕНКО пойдет на второй срок”.

Как сказал З.ШКУТЯК, в Ивано-Франковской области других вариантов, кроме блокирования с БЮТ, нет. “Но если кто-то из политической элиты скажет, что нужно рассмотреть какие-то другие варианты блокирования – будем думать...”, добавил он.

В свою очередь, председатель Черновицкой областной организации “Нашей Украины” Борис БАГЛЕЙ отметил, что “если не будет коалиции с БЮТ и СПУ, люди нас «порвут». Он напомнил, что “помаранчевая коалиция” на этих выборах набрала в 1,5 раза голосов больше, чем в 2002 году. “Наша Украина” и БЮТ вместе набрали 60% (в прошлый раз общий результат был 46%). И это результат того, считает он, что “мы с БЮТ вели себя толерантно по отношению друг к другу”. “Кроме того, социалисты набрали вдвое больше, чем в 2002 году. То есть, вместе мы ничего не потеряли. А вот коммунисты очень много потеряли”, - сказал Б.БАГЛЕЙ. (УНИАН: в 2002 году СПУ набрала 6,87%, а в 2006 году за нее проголосовали 5,67% избирателей; КПУ на предыдущих выборах получила второе место с 19,98%, на выборах-2006 имеет пятое место с 3,66%).

По словам Б.БАГЛЕЯ, “у нас в областной ячейке Партии регионов работают очень порядочные люди, но поддержки они у нас все равно не имеют, все ожидают “помаранчевой коалиции”. “Если такая коалиция не будет создана – я не берусь прогнозировать, сколько наши политические силы наберут на следующих парламентских выборах...”, - сказал председатель Черновицкой областной организации “Нашей Украины”.

Председатель Харьковской областной организации “Нашей Украины” Ярослав ЮЩЕНКО высказал мнение, что на общеукраинском уровне у нас должна быть коалиция с БЮТ и СПУ.

Между тем, в Харьковской области в облсовет прошли, кроме “Нашей Украины”, БЮТ, “Вече” и партия “Возрождение”, отметил он, добавив, что с этими политическими силами коалиция полностью возможна. Также на областном уровне возможен диалог с Блоком Владимира Гошовского «За Союз», считает Я.ЮЩЕНКО. При этом он добавил, что “ВИТРЕНКО в Харьковский облсовет тоже “пролезла”, но ясно, что с ней нам не по пути. А вот социалисты у нас не проходят, не проходит и Блок Литвина”.