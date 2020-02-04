"Страну про***ли": Киву "застукали" в Раде за перепиской с Жириновским (видео)

Илья Кива пожаловался Жириновскому на правительство Алексея Гончарука.

Народного депутата от Оппозиционной платформы «За жизнь» Илью Киву «застукали» во время заседания Верховной Рады за перепиской с депутатом Госдумы Российской Федерации и лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским.

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Соответствующую переписку заснял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.

Как следует из видео, Жириновский написал Киве в понедельник, 3 февраля, с вопросом «Набирал?». Илья Кива ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии Жириновского и попросив перезвонить, когда будет возможность.

После этого Кива начал набирать сообщение:

«В Раду пришел гомик-премьер со своим пид****им правительством, страну с*ка про***ли и с этими пид***ми шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету».

Набрав сообщения, народный депутат несколько раз его перечитал, но отправил ли он его – неизвестно.



Владимир Жириновский – скандальный российский политик, депутат Госдумы, руководитель фракции ЛДПР, многократный кандидат в президенты России.

Как сообщал УНИАН, Илья Кива объяснил разглядывание эротических фотографий во время заседания Верховной Рады тем, что это девочки из его «фан-клуба» присылают обнаженные фотографии.