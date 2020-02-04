В Кремле заявили, что руководство Польши "пока что" не приглашали в Москву на торжества 9 мая

В конце января Песков заявлял, что уточнит, сохранилось ли в Кремле намерение направить приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить парад 9 мая в Москве после его слов о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.

В Кремле сообщили, что руководство Польши пока не приглашали в Москву на торжественные мероприятия 9 мая.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня», - сказал Песков в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.

Как сообщал УНИАН, в конце января Песков заявлял, что уточнит, сохранилось ли в Кремле намерение направить приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить парад 9 мая в Москве после его слов о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.