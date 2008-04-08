Нельзя из-за России лишать Украину “кнута и пряника”?

“Поощрять страну, которая ведет себя плохо, – порочная политика. По отношению к России я бы рекомендовал доброжелательное равнодушие, которое подразумевает игнорирование агрессивной риторики, твердость в вопросах прав человека и отказ от иллюзий относительно возможности что-то изменить в этой стране”. Так Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью французской Le Figaro прокомментировал вопрос, имеет ли смысл при расширении НАТО стараться не обидеть Россию. Перевод материала опубликован на сайте Инопресса

«Только с самонадеянностью европейцев можно думать, что возможно научить народы демократии, - считает эстонский Президент. - Но у нас есть нравственная обязанность – помочь странам, избравшим этот путь, в том числе Украине. Говорить, что мы не пустим Украину и Грузию в НАТО ради блага недемократической страны, – морально неприемлемо».

Он также напомнил, что в Бухаресте страны-члены предоставлению ПДЧ предпочли взять на себя «твердое обязательство принять Украину и Грузию в НАТО». «Это хороший результат, но до сих пор нет инструмента его реализации», добавил Президент Эстонии. Сославшись на опыт своей страны он отметил, что эффективная система "кнута и пряника", помогает странам, находящимся на стадии перехода к демократии, провести необходимые реформы.