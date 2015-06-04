Порошенко выступает в парламенте с ежегодным посланием

Президент Петр Порошенко начал свое выступление в парламенте Украины. Глава государства ежегодно выступает перед народными избранниками с посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

Кроме того, в пятницу, 5 июня, Порошенко проведет большую пресс-конференцию посвященную ежегодному посланию к Верховной Раде.

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Напомним, предыдущая большая пресс-конференция Порошенко, посвященная итогам 2014 года, прошла 29 декабря 2014 года в здании "Мистецького Арсенала" в Киеве. Ранее президент проводил большую пресс-конферецию 25 сентября прошлого года.