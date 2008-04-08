В БЮТ недовольны указом Ющенко и логикой Секретариата

Народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО надеется, что Президент отменит свой указ о приостановке действия постановления Кабмина относительно проведения земельных аукционов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на утреннем пленарном заседании ВР.

По словам Н.ТОМЕНКО, фракция БЮТ обеспокоена, что вчера при отсутствии Президента Виктора ЮЩЕНКО на территории Украины появился соответствующий указ главы государства.

По мнению депутата, очень странной выглядит логика Секретариата Президента, который таким образом способствует дальнейшему разворовыванию земли и осуществлению коррупционных схем с землей.

«Я убежден, что это было порочное решение, и это решение будет отменено», - сказал Н.ТОМЕНКО.