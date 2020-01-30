Умер первый министр юстиции Украины Виталий Бойко

Бойко занимался организацией первых выборов президента страны и проведением Всеукраинского референдума о независимости.

В возрасте 82 лет умер бывший глава Верховного суда Украины в 1994-2002 годах Виталий Бойко.

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"Бойко является знаковой фигурой в истории украинской правовой системы. В частности, как председатель ЦИК по выборам народных депутатов имел честь открывать первое пленарное заседание Верховной Рады I созыва, входил в состав Совета при президенте Украины по вопросам реформирования судебной системы Украины, стал одним из организаторов Союза юристов Украины и инициаторов осуществления в государстве судебно правовой реформы", - говорится в сообщении "Судебно-юридической газеты".

В 1990-1992 годах Бойко был первым министром юстиции Украины и параллельно исполнял обязанности главы Центральной избирательной комиссии. Занимался организацией первых выборов президента Украины, проведением Всеукраинского референдума о независимости.

В 1993-1994 годах был послом Украины в Молдове, а с 21 декабря 1994 года был избран главой Верховного суда Украины. На этой должности он находился до своей отставки в октябре 2002 года.

В 2009 году был избран главой Высшей квалификационной комиссии судей.