На Запорожье умер депутат
08:20, 27 сентября 2019Политика
218 0
Александр Щербина умер в возрасте 65 лет.
Умерший был депутатом трех созывов / фото УНИАН
25 сентября в возрасте 65 лет умер депутат Мелитопольского районного совета Александр Щербина.
Читайте такжеСМИ узнали, кто умер в семье Тимошенко
Об этом сообщает местный сайт 061, ссылаясь на информацию областной организации "Оппоблока" в Запорожской области.
"Много болел, перенес операции и сложное лечение", - говорится на сайте.
Александр Константинович был депутатом трех созывов (V, VI, VI).
Напомним, 19 сентября умер бывший генпрокурор Украины Олег Литвак.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter