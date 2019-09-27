На Запорожье умер депутат

Александр Щербина умер в возрасте 65 лет.

25 сентября в возрасте 65 лет умер депутат Мелитопольского районного совета Александр Щербина. Читайте такжеСМИ узнали, кто умер в семье Тимошенко Об этом сообщает местный сайт 061, ссылаясь на информацию областной организации "Оппоблока" в Запорожской области. "Много болел, перенес операции и сложное лечение", - говорится на сайте. Александр Константинович был депутатом трех созывов (V, VI, VI). Напомним, 19 сентября умер бывший генпрокурор Украины Олег Литвак.

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