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На Запорожье умер депутат

08:20, 27 сентября 2019
Политика
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Умерший был депутатом трех созывов / фото УНИАН

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Об этом сообщает местный сайт 061, ссылаясь на информацию областной организации "Оппоблока" в Запорожской области. 

"Много болел, перенес операции и сложное лечение", - говорится на сайте. 

Александр Константинович был депутатом трех созывов (V, VI, VI).

Напомним, 19 сентября умер бывший генпрокурор Украины Олег Литвак.

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Теги: #смерть#депутат