Порошенко поручил до 17 августа выполнить все технические задания для получения безвизового режима с ЕС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вопрос безвизового режима сегодня является фактически первоочередной задачей реализации значительного пакета реформ, которые установлены как ориентиры", - заявил Порошенко на заседании Национального совета реформ.

Читайте такжеЕврокомиссия в декабре даст оценку готовности Украины к безвизовому режиму

Глава государства подчеркнул, что до 17 августа должны быть выполнены все технические задачи, в частности относительно совершенствования законодательства по борьбе с коррупцией, улучшения интегрированного управления границей, обеспечения доступа к базам данных, более эффективной деятельности Пограничной службы и взаимодействия с Интерполом.

После этого в Украину приедет последняя оценочная миссия. По результатам ее проверки в ноябре ожидается доклад о готовности Украины к введению безвизового режима с ЕС. "Такой насыщенный график создаст возможность получить безвизовый режим в 2016 году. Поэтому у меня просьба, чтобы этот график четко соблюдался всеми ведомствами", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что отмена виз остается безусловным приоритетом диалога Украины с ЕС.

Президент раскритиковал работу Государственной миграционной службы в этом направлении и отметил, что будут сделаны соответствующие кадровые изменения.