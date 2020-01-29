"Неумышленная ошибка": итальянский ведущий признал, что некорректно назвал Украину "малой Россией"
Ведущий шоу "L'Eredità" на итальянском телевизионном канале RAI Флавио Инсинна, который ранее в эфире заявил, что "Малая Россия - это второе название Украины", заверил, что это была неумышленная ошибка.
Об этом сообщает посольство Украины в Италии на своей Facebook-странице.
Читайте такжеБритания признала ошибку насчет трезубца и удаляет его из руководства об экстремизме (видео)
"Сегодня в прямом эфире телеканала RAI-1 после консультаций посольства с руководством телевизионной компании Флавио Инсинна публично признал некорректность употребления словосочетания "малая Россия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Инсинна заверил, что "это была досадная неумышленная ошибка".
Как сообщал УНИАН, недавно в эфире шоу "L'Eredità" на итальянском телевизионном канале RAI ведущий заявил, что "Малая Россия - это второе название Украины". В связи с этим посольство Украины немедленно направило руководству канала письмо с требованием скорректировать соответствующие высказывания.