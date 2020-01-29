"Неумышленная ошибка": итальянский ведущий признал, что некорректно назвал Украину "малой Россией"

Недавно в эфире шоу "L'Eredità" на итальянском телевизионном канале RAI ведущий Флавио Инсинна заявил, что "Малая Россия - это второе название Украины".

Ведущий шоу "L'Eredità" на итальянском телевизионном канале RAI Флавио Инсинна, который ранее в эфире заявил, что "Малая Россия - это второе название Украины", заверил, что это была неумышленная ошибка.

Об этом сообщает посольство Украины в Италии на своей Facebook-странице.

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"Сегодня в прямом эфире телеканала RAI-1 после консультаций посольства с руководством телевизионной компании Флавио Инсинна публично признал некорректность употребления словосочетания "малая Россия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Инсинна заверил, что "это была досадная неумышленная ошибка".

Как сообщал УНИАН, недавно в эфире шоу "L'Eredità" на итальянском телевизионном канале RAI ведущий заявил, что "Малая Россия - это второе название Украины". В связи с этим посольство Украины немедленно направило руководству канала письмо с требованием скорректировать соответствующие высказывания.