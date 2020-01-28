На итальянском ТВ Украину назвали "малая Россия", посольство отреагировало

Украинское посольство требует от итальянской стороны немедленно исправить ситуацию.

Посольство Украины в Италии требует от итальянского общественного вещателя RAI скорректировать свои действия в связи с высказываниями ведущего шоу "L'Eredita", который заявил, что "малая Россия - это второе название Украины".

Читайте такжеThe New York Times начало писать Kyiv вместо Kiev

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Италии на странице в Facebook.

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале RAI (26 января 2019 года), что "малая Россия – это второе название Украины", к руководству телерадиокомпании было немедленно доведена твердая позиция посольства касательно необходимости скорректировать такие действия", - отметили дипломаты на странице в Facebook.

Но итальянская сторона никак не отреагировала на просьбу украинского посольства.

"Учитывая то, что до этого времени от канала RAI не было получено ни одного ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичности и выложить письмо на официальной странице посольства", - говорится в заявлении.