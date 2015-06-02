Порошенко о Блаттере: Его отставка дает надежду на отмену коррупционных решений ФИФА
22:27, 02 июня 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал отставку президента ФИФА Йозефа Блаттера
REUTERS
Об этом глава государства написал в Facebook.
"Мир изменился. Отставка Блаттера вследствие громких коррупционных скандалов в ФИФА дает надежду на отмену некоторых коррупционно мотивированных решений этой организации. Правда всегда побеждает!" - сказал Петр Порошенко.
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Напомним, сегодня на пресс-конференции в Цюрихе глава ФИФА Йозеф Блаттер объявил об отставке.
Нового президента Международной федерации футбольных ассоциаций будут выбирать зимой.
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