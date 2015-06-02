Порошенко о Блаттере: Его отставка дает надежду на отмену коррупционных решений ФИФА

22:27, 02 июня 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал отставку президента ФИФА Йозефа Блаттера

REUTERS

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Мир изменился. Отставка Блаттера вследствие громких коррупционных скандалов в ФИФА дает надежду на отмену некоторых коррупционно мотивированных решений этой организации. Правда всегда побеждает!" - сказал Петр Порошенко.

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Напомним, сегодня на пресс-конференции в Цюрихе глава ФИФА Йозеф Блаттер объявил об отставке.

Нового президента Международной федерации футбольных ассоциаций будут выбирать зимой.

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