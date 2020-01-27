Зеленский: наш долг перед будущими поколениями - не допустить повторения трагедии Холокоста (видео)

Президент подчеркнул, что это - ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества.

Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день памяти жертв Холокоста подчеркнул, что долг перед будущими поколениями не допустить повторения трагедии.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы полны чувств боли и печали по миллионам жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших», - отметил президент.

«Помнить и никогда не допустить снова. Это наш долг перед миллионами невинных жертв. Это наш долг перед будущими поколениями», - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, день памяти жертв Холокоста в мире и Украине отмечают 27 января по решению Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. Именно в этот день советские солдаты освободили в 1945 году узников лагерей смерти нацистской Германии. За время существования концлагерей погибли миллионы человек.