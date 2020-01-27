В мире и Украине отмечают День памяти жертв Холокоста

Именно в этот день советские солдаты освободили в 1945 году узников лагерей смерти нацистской Германии.

День памяти жертв Холокоста в мире и Украине отмечают 27 января по решению Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. Именно в этот день советские солдаты освободили в 1945 году узников лагерей смерти нацистской Германии. За время существования концлагерей погибли миллионы человек.

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День памяти Холокоста 2020 отмечается несколькими событиями: торжественным чествованием в Израиле и Польше. День памяти жертв Холокоста 2020 в Украине ежегодно отмечается молитвами за расстрелянными жертвами в Бабьем Яру и других концлагерях страны. В этот день каждый неравнодушный кладет цветы к памятникам замученных нацистами пленников и ставит свечку.

По данным Украинского института национальной памяти жертвам Холокоста в Украине стали более 1,5 миллиона евреев.

Что такое Холокост

Холокост – это преследование евреев и ромов нацистской Германией во времена Второй мировой войны. Сперва преследования касались ограничения в доступе к общественному транспорту, магазинам и др. Нацисты объясняли преследования своей расовой теорией, что евреи, мол, «нечистые». Вскоре ситуация еще более ухудшилась: семитов начали отселять на отдельные территории с высокими заборами и круглосуточной охраной – гетто. После этого целыми семьями евреев и ромов отправляли в концлагеря, где большинство погибало от пуль, тяжелой работы, издевательств и медицинских экспериментов.

Холокост в Украине сопровождался строительством концлагерей в ряде областей. Нацисты и местные коллаборационисты расстреливали слабых и немощных пленников в больших ямах рядом с лагерями смерти. Сейчас каждое место расстрела почитается израильской общиной и украинцами как память о зверствах, связанных с антисемитизмом.

Холокост в фото: