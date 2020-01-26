Зеленский начал рабочий визит в Польшу (фото)

В Польше украинский президент встретится с польским коллегой и примет участие в памятных мероприятиях в Освенциме.

Начался двухдневный рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Республику Польша.

Читайте такжеЗеленский в Израиле рассказал три истории, связанные с Холокостом и Украиной, одна из них – про его семью (фото, видео)

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В Польше Зеленский примет участие в памятных мероприятиях в городе Освенцим, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Программой визита также предусмотрена встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.