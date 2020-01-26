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Зеленский начал рабочий визит в Польшу (фото)

20:41, 26 января 2020
Политика
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Зеленский начал рабочий визит в Польшу / фото president.gov.ua

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Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В Польше Зеленский примет участие в памятных мероприятиях в городе Освенцим, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Программой визита также предусмотрена встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.

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