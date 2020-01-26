Зеленский начал рабочий визит в Польшу (фото)
20:41, 26 января 2020Политика
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В Польше украинский президент встретится с польским коллегой и примет участие в памятных мероприятиях в Освенциме.
Зеленский начал рабочий визит в Польшу / фото president.gov.ua
Начался двухдневный рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Республику Польша.
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Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В Польше Зеленский примет участие в памятных мероприятиях в городе Освенцим, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Программой визита также предусмотрена встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.
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