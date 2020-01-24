Кабмин определится с реорганизацией министерств в ближайшие недели – Гончарук

За это время будет проведен анализ предыдущих решений, благодаря которым несколько министерств были объединены между собой.

Кабинет министров в ближайшие недели представит видение реорганизации своей структуры, сообщил на брифинге по итогам заседания Кабмина премьер-министр Алексей Гончарук.

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Премьер отметил, что за это время будет проведен анализ предыдущих решений, благодаря которым несколько министерств были объединены между собой.

«Мы сейчас изучаем ситуацию с качеством решений, которые были приняты. Мы оцениваем, какое из этих решений было оправданным или неоправданным, удачным или неудачным. В ближайшие недели можно ожидать результатов этой работы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским. На записях человек с голосом, похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя «полным профаном» в экономике.

После этого премьер написал заявление об отставке, но 17 января президент Владимир Зеленский решил «дать шанс» ему и его правительству при условии выполнения определенных задач. Среди них значилась и реорганизация нескольких «объединенных» министерств.