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Мужчина с голосом Гончарука: "я, извините, полный профан в экономике" (аудио)

20:17, 15 января 2020
Политика
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Гончарук якобы признал себя профаном в экономике / УНИАН

Об этом идет речь в аудиозаписи разговора, который состоялся якобы между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, руководителями НБУ Яковом Смолием и Екатериной Рожковой и замглавы Офиса президента Юлией Ковалив. Запись была опубликована в Youtube 15 января.

Участники беседы решают вопрос, как объяснить укрепление гривни президенту Владимиру Зеленскому. 

"Пока у нас не будет у президента в голове ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хр*нь на тему облигаций. Она попадает в голову только потому, что у него есть туман на эту тему. Второе. Нам надо показать, что ресурсы стали дешевле. В моем представлении - я, извините, полный профан в экономике. Но что я понимаю. Есть две экономические теории: монетарная и кейнсианская. Но очень простые вещи", - говорится в записи, подлинность которой пока официально не подтверждена.

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