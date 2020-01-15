Мужчина с голосом Гончарука: "я, извините, полный профан в экономике" (аудио)

Участники беседы решали, как объяснить президенту укрепление гривни.

Мужской голос, похожий на голос премьер-министра Алексея Гончарука, признается в своей некомпетентности в экономике.

Об этом идет речь в аудиозаписи разговора, который состоялся якобы между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, руководителями НБУ Яковом Смолием и Екатериной Рожковой и замглавы Офиса президента Юлией Ковалив. Запись была опубликована в Youtube 15 января.

Участники беседы решают вопрос, как объяснить укрепление гривни президенту Владимиру Зеленскому.

"Пока у нас не будет у президента в голове ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хр*нь на тему облигаций. Она попадает в голову только потому, что у него есть туман на эту тему. Второе. Нам надо показать, что ресурсы стали дешевле. В моем представлении - я, извините, полный профан в экономике. Но что я понимаю. Есть две экономические теории: монетарная и кейнсианская. Но очень простые вещи", - говорится в записи, подлинность которой пока официально не подтверждена.