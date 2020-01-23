Глава ХОГА Алексей Кучер строит команду, независимую от местных бизнес-элит

Глава ХОГА набирает в команду опытных руководителей из других регионов.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер набирает в свою команду опытных управленцев из других регионов. Первым замом губернатора Харьковщины стал Виталий Погосян - бывший чиновник из Винницкого горсовета. Еще один претендент на должность зама - Тарас Пастух - экс-депутат из Тернопольской области.

Стратегия харьковского губернатора становится все более понятной. Глава ХОГА набирает в команду опытных руководителей из других регионов. Таким образом, формируется штат опытных управленцев, не связанных с местной элитой и не запятнанных в коррупционных скандалах.

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В частности, согласно распоряжению ХОГА, с 23 января Виталий Погосян занимает должность первого заместителя председателя ХОГА. Ранее он возглавлял Департамент экономики и инвестиций Винницкого горсовета (до 28 декабря 2019 года). Чиновник заявил, что предыдущий опыт поможет ему организовать работу в новом регионе. «Буду внедрять полученные знания о привлечении инвестиций, развитии предпринимательства, дерегуляции, создании индустриальных и технологических парков», - сообщил он одному из местных изданий.

Еще одним заместителем ХОГА с 23 января стал Руслан Тихонченко. Ранее Тихонченко работал в ООО «Компания Прайд» и по совместительству заведовал лабораторией в Харьковском государственном университете питания и торговли.

Еще один претендент на должность заместителя ХОГА - экс-нардеп Тарас Пастух. Его кандидатура уже утверждена в Офисе президента Украины. Тарас Пастух - опытный управленец из Тернопольской области. С 2008 по 2010 он руководил Бучатской райгосадминистрацией (до прихода к власти Януковича). В 2015 году претендовал на должность мэра Тернополя, но уступил с небольшим отрывом.