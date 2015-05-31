Саакашвили назвал "глупостью" слухи о возможном премьерстве

Об этом он заявил журналистам после лекции на фестивале городских проектов "Pro город" в Киеве, сообщает РБК-Украина.

Он назвал такие слухи "глупостью".

"Какая глупость, какая глупость, у меня нет никаких политических амбиций в Украине", - подчеркнул он.

Как заявил Саакашвили, он планирует вернуться в Грузию.

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"Когда я завершу этот проект в Одессе... Ну, как завершу, его невозможно завершить... Когда мы раскрутим его, я с большим удовольствием вернусь обратно в Грузию, продолжая свою грузинскую деятельность", - сообщил он.

Напомним, 30 мая президент Украины Петр Порошенко предоставил бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинское гражданство и назначил его председателем Одесской ОГА.

Таким образом, Саакашвили больше не сможет заниматься политической деятельностью в Грузии.