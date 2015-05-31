В Станице Луганской на растяжке подорвались мирные жители: двое погибли, среди них 14-летний мальчик
16:57, 31 мая 2015Политика
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Сегодня в первой половине дня на окраине Станицы Луганской погибли двое мирных жителей.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.
Как отмечается в сообщении, 55-летний мужчина с двумя сыновьями (жители с.Нижняя Ольховая, что на контролируемой Украиной территории Станично-Луганского района) направлялись в сторону железнодорожного моста, на берегу Северского Донца. И зацепили растяжку с гранатой.
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Отец и 14-летний сын от полученных ран погибли на месте, еще один сын (его возраст выясняется) остался жив. Он и сообщил правоохранителям о взрыве гранаты.
Сейчас на месте работают представители силовых структур, подчеркивается в сообщении.
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