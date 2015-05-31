За cутки на Донбассе погиб один военнослужащий и один ранен
13:20, 31 мая 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО на востоке Украины погиб один военнослужащий и еще один ранен.
На Донбассе погиб военнослужащий \ Фото УНИАН
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Читайте такжеНочью силы АТО дважды вступали в боевые столкновения с боевиками"За прошедшие сутки мы имеем одного погибшего бойца. Это произошло в результате боевого столкновения возле поселка Троицкое. Что касается раненого – это произошло вблизи Широкино, на Мариупольском направлении", - сказал Александр Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТОранены четверо украинских военных.
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