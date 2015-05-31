За cутки на Донбассе погиб один военнослужащий и один ранен

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеНочью силы АТО дважды вступали в боевые столкновения с боевиками"За прошедшие сутки мы имеем одного погибшего бойца. Это произошло в результате боевого столкновения возле поселка Троицкое. Что касается раненого – это произошло вблизи Широкино, на Мариупольском направлении", - сказал Александр Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТОранены четверо украинских военных.