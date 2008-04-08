Глава Севастопольской госадминистрации отвергает обвинения в дерибане земли

Глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦИН отвергает обвинение со стороны городского совета в незаконной передаче земельных участков коммерческим предприятиям, и считает, что представительский орган власти города таким образом пытается подменить судебные инстанции, что, по его мнению „недопустимо в демократическом обществе”. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации Алла ЩЕРБАКОВА.

С.КУНИЦИН считает, что „есть правовой путь, по которому в случае того или иного нарушения готовятся документы и передаются в суд, и, по его решению, все получают по заслугам”.

По мнению председателя горадминистрации, обвинения со стороны горсовета „абсолютно надуманны”, потому что „ни единого гектара или сотки земли городская администрация не продала”. Если же, по его словам, вести речь о заключенных „земельных” договорах, на которых акцентирует горсовет, то в данном случае исполнительный орган власти города не принимал самостоятельно какое-либо „земельное” решение, а действовал по предписанию суда. При этом, как отмечает С.КУНИЦИН, земля сдавалась в аренду, ее владельцем осталось государство, что является принципиально важным”. Кроме того, по словам председателя горадминистрации „отмеченные земельные участки, собственно говоря, пустовали, никто и копейки не платил за них в городской бюджет, и рано или поздно эта земля пошла бы под общества индивидуальных застройщиков и тому подобное”. По мнению председателя горадминистрации, в данной ситуации реь должна идти об использовании земельных участков с наибольшей эффективностью и пользой для территориальной общины города”.

Как считает С.КУНИЦИН, главной целью подобных обвинений со стороны депутатов горсовета является дискредитировать все, что делается исполнительной властью города, „не дать достойно организовать подготовку и проведение 225-летия Севастополя, которое исполняется в июне этого года”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, депутаты - члены временной следственной комиссии Севастопольского горсовета заявили о незаконной передаче Севастопольской городской государственной администрацией свыше 360 гектаров земель.

Глава временной комиссии, заместитель председателя городского совета Петр КУДРЯШОВ заявил, что комиссия «решила на завтрашнем пленарном заседании рекомендовать городскому совету обратиться в Верховную Раду Украины с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств передачи должностными лицами Севастопольской городской государственной администрации земель города под застройку, а также инициировать сбор подписей депутатов городского совета о проведении местного референдума и рассмотрения вопроса на пленарном заседании сессии горсовета о недоверии главе Севастопольской городской государственной администрации, поскольку им ничего не делается, чтобы прекратить вот это своеволие относительно севастопольских земель».