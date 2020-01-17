Пленки Гончарука: премьер рассказал, почему не комментирует тему прослушки

Он заверил, что правительство продолжает работу в штатном режиме.

Премьер-министр Алексей Гончарук отказывается отвечать на вопросы, связанные с прослушкой, до решения президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в комментарии журналисту Telegram-канала PavlovskyNews.

Гончарук, в частности, отказался говорить, кто был вероятным зачинщиком прослушки совещания министров.

"Я бы не хотел давать никаких комментариев, пока мы не получим позицию президента. Правительство продолжает работать в штатном режиме, пока не будет решения президента", - сказал он.

Отмечается, что Гончарук также не захотел комментировать, почему заявление подал на имя президента.

Как сообщал УНИАН, 17 января Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление об отставке.

Вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица. Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

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На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя "полным профаном" в экономике. После этого в соцсетях была распространена информация о том, что Гончарук якобы написал заявление об увольнении.

Сегодня президент потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров с участием Гончарука.