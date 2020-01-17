Зеленский поручил за две недели установить автора пленок Гончарука

Вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Президент Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Нацбанка.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Требую, чтобы за две недели, как можно быстрее мы с вами получили информацию – кто вел записи... Найти, кто это сделал, и разобраться с этим», – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Кроме того, президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, присутствовавших на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

«В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками, или нет», – отметил он.

Он добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, с которой был обнародован первый отрывок, длилась пять часов.

Зеленский также требует в течение двух недель наработать необходимые меры, чтобы исключить подобные случаи в будущем и технически обеспечить защиту информации. Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, 17 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление об отставке.

Вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя «полным профаном» в экономике. После этого в соцсетях была распространена информация о том, что Гончарук якобы написал заявление об увольнении.