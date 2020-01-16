Стало известно новое место работы экс-главы МИД Климкина

Экс-министр трудоустроился в Украинском институте будущего.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин будет работать в Украинском институте будущего.

Об этом говорится в сообщении от 16 января на сайте организации.

"К команде Украинского института будущего (UIF) присоединился украинский политик, дипломат, а также министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин. Он будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований, которую UIF вводит с января этого года", - отмечается в нем.

Целью этой программы будет системное моделирование вызовов, стоящих перед Украиной в сферах безопасности и внешней политики, подготовка сценариев и стратегических рекомендаций по менеджменту существующих и потенциальных рисков для политических и деловых кругов. Направления исследований - противодействие агрессии РФ против Украины, Черноморская безопасность, позиционирование Украины в регионе Центральной и Восточной Европы и комплексная интеграция в европейское и трансатлантическое пространство.

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"В своих исследованиях Программа будет полагаться как на собственную команду экспертов, которые имеют многолетний опыт в сферах безопасности и внешней политики, так и взаимодействие с ведущими мировыми исследовательскими центрами, неправительственными организациями и представителями бизнес-сообщества", - заявили в УИБ.

Украинский институт будущего - это совместный проект представителей бизнеса, политики и общественности, который был основан летом 2016 года. Его возглавляет Виктор Андрусив.

Как сообщал УНИАН, ранее Климкин заявил, что Россия не остановится на аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. По его словам, агрессору нужен весь юг Украины.