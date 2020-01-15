ГНС: Никаких обысков у главы налоговой или других руководителей подразделений не проводится

В настоящее время, отметили в пресс-службе, в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ.

Никаких обысков у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова или других руководителей подразделений Центрального аппарата ГНС не проводится. По состоянию на сейчас в помещении ГНС на Львовской площади в Киеве проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ.

Об этом информирует пресс-служба ГНС Украины.

«Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у Главы ДПС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 15 января, глава ДПС Сергей Верланов посетил с рабочим визитом ГУ ГНС в Одесской области, чтобы лично разобраться в ситуации, сложившейся в местной налоговой и анонсировать начало работы комиссии, которая будет заниматься всесторонней проверкой фактов, приведенных в расследовании НАБУ.