В сеть слили запись, на которой мужчина с голосом Гончарука обсуждает, как врать Зеленскому о причине укрепления гривни (аудио)

Зеленскому якобы планировали рассказать, почему укрепилась гривня.

В сети опубликована аудиозапись, на которой мужской голос, якобы принадлежащий премьер-министру Алексею Гончаруку, обсуждает, как врать президенту Владимиру Зеленскому о причинах укрепления гривни.

Об этом сообщил в Facebook политический эксперт Михаил Чаплыга, опубликовав ссылку на соответствующее видео в Youtube.

"Окружение Зеленского обсуждает как одурачить президента! Многое я конечно и без этих сливов знал и о многом писал в части пирамиды Маркаровой и госдолга, но не думал, что правительство и окружение Президента считают его идиотом", - написал он.

В начале записи мужчина с похожим на голос премьера голосом общается с якобы заместителем главы Нацбанка Екатериной Рожковой. Они уточняют, что разговор датирован 16 декабря. Кроме них, в помещении якобы присутствовали министр финансов Оксана Маркарова, глава Минфина Яков Смолий и замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Он понимает - есть платежный баланс... А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос", - говорится в записи.

Далее якобы голос премьера рассказывает, что нужно говорить президенту. Речь идет о том, что укрепление гривни якобы связано с ростом доверия к власти. "У него нет этого ответа. Надо показывать и надо, чтобы выглядело, будем говорить, очень реалистично", - сказал якобы премьер.