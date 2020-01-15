Украина просит Иран передать ей "черные ящики" самолета смертельного рейса PS752

Украинская сторона принимает все меры для расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы, отметили в Офисе генпрокурора.

фис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к властям Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета рейса PS752, сбитого над Тегераном 8 января.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора на своем Telegram-канале.

«Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который выполнял рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбитый иранскими военными», - говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе, украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных.