Россия могла нарушить санкции, продав Ирану ракетную систему, с которой был сбит самолет МАУ - Ельченко

Посол в США Владимир Ельченко рассказал, что Украина получила всю соответствующую разведывательную информацию, хотя и не немедленно, от Соединенных Штатов.

Расследование возможного нарушения Россией международных санкций, введенных против Ирана, должно быть важной частью расследования обстоятельств сбития самолета МАУ 8 января.

Об этом во время общения с журналистами в Вашингтоне заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает Голос Америки.

"Это, возможно, вопрос более далекой перспективы. Но мы должны говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются такими продажами", - сказал посол журналистам.

Но сейчас более важным вопросом, сказал Ельченко, являются вопросы ответственности Ирана, как на индивидуальном уровне - тех людей, которые отдавали и выполняли приказ, в результате которого был сбит самолет, - так и государства на международно-правовом уровне.

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"Поскольку Иран полностью признал свое участие и свою вину в этой трагедии, я надеюсь, что этот путь будет пройден иранской стороной до конца и она выплатит все причитающиеся компенсации, и семьям погибших, и авиакомпании, и все остальное, что нужно делать в этих случаях. Я надеюсь, что нам не придется обращаться в международные судебные инстанции, этот вопрос будет закрыт и улажен между Украиной и Ираном на двустороннем уровне. Иран повел себя, на мой взгляд, цивилизованно. Он признал вину", - сказал посол Украины.

Ельченко рассказал, что Украина получила всю соответствующую разведывательную информацию, хотя и не немедленно, от США. По его словам, задержка с публичными заявлениями украинского руководства о причине падения самолета была, в первую очередь, вызвана тем, что именно украинские специалисты вылетали в Иран, чтобы осуществлять расследование на месте катастрофы, и существовали опасения, что Иран мог не дать им на это разрешение.

Также компания-производитель самолета Boeing, сказал посол, предложила свою услуги и полную поддержку в расследовании.

"Украина получает определенный доступ к тем черных ящиков и, наверное, будем в дальнейшем делать все совместно со специалистами Boeing. Они обязательно войдут в состав той группы, что образуется из тех стран, граждане которых погибли в той автокатастрофе, и, конечно, США как производителя двигателей и самолета Boeing", - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

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На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Командующий ВВС и военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде взял на себя ответственность за сбитие украинского самолета. Он заявил, что оператор иранской системы противовоздушной обороны ошибочно принял самолет МАУ за "крылатую ракету".

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.

С 1979-го года против Ирана был введен ряд санкций, как отдельными странами, в частности США, так и международными организациями, в том числе такие, что вводят ограничения на продажу в страну оружия.