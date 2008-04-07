Сегодня на заседании политсовета Партии регионов не была определена кандидатура на должность Киевского городского председателя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, народный депутат Дмитрий ТАБАЧНИК взял самоотвод.

В пресс-службе сообщают, что “окончательное решение по этому вопросу будет принято на протяжении суток”.

Как сообщалось, Партия регионов намеревалась выдвинуть кандидатуру Д.ТАБАЧНИКА для участия в выборах мэра Киева.