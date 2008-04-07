Табачник взял самоотвод
17:19, 07 апреля 2008Политика
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ПР определится с кандидатурой на мэра Киева в течение суток
Сегодня на заседании политсовета Партии регионов не была определена кандидатура на должность Киевского городского председателя.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, народный депутат Дмитрий ТАБАЧНИК взял самоотвод.
В пресс-службе сообщают, что “окончательное решение по этому вопросу будет принято на протяжении суток”.
Как сообщалось, Партия регионов намеревалась выдвинуть кандидатуру Д.ТАБАЧНИКА для участия в выборах мэра Киева.
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