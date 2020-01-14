Фракция "Слуги народа" в четверг рассмотрит законопроекты об изменениях к регламенту и по децентрализации

Заседание фракции должно состояться в среду.

В четверг на заседании фракции “Слуга народа” должны быть рассмотрены законопроекты об изменениях в Регламент Верховной Рады и по децентрализации.

Об этом в комментарии журналистам сообщил глава фракции Давид Арахамия, отвечая на вопрос УНИАН, состоится ли завтра заседание фракции.

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Депутат сообщил, что заседание планировалось завтра, но его перенесли на четверг.

На уточнения по вопросам повестки дня заседания, Арахамия рассказал: “По регламенту: новый закон о регламенте и по децентрализации”.

На вопрос, означает ли это, что завтра парламент не будет отправлять на вывод Конституционного суда законопроект о децентрализации, глава фракции сказал: “50х50, мы не знаем еще”.

“Сигнальное” голосование: посмотрим, как внутри у нас (во фракции “Слуга народа” - УНИАН), какова ситуация с голосами”, - добавил депутат.

Арахамия также отметил, что в четверг планируется рассматривать законопроект об игорном бизнесе.

Как сообщал УНИАН, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал фейком информацию о повышении зарплат народным депутатам.