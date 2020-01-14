Арахамия назвал фейком повышение зарплат нардепам до 100 тысяч (видео)
11:43, 14 января 2020Политика
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По словам Давида Арахамии, депутат зарабатывает 38-43 тыс. грн в месяц.
Арахамия о депутатской зарплате
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал фейком информацию о повышении зарплат народным депутатам.
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На опубликованном в одном из Telegram-каналов видео он сообщил, единственное, что сейчас существует – это индексация во всем государственном секторе. Она связана с повышением прожиточного минимума, но это всего несколько процентов.
По словам Давида Арахамии, депутат зарабатывает 38-43 тыс. грн в месяц.
Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация об увеличении зарплаты народных депутатов до 100 и даже 150 тысяч.
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